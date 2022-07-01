Следует отметить, что это касается и жителей приграничных областей. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, и оно начало действовать с 1 июля.

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Россиянам нужна виза, чтобы попасть в Украину

С 1 июля все россияне должны получить визу для въезда на территорию Украины. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 17 июня. В частности, в документе говорится, что:

россиянам запрещено въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз;

ограничения на пересечение границы касаются также и жителей приграничных областей России. То есть, им разрешено въезжать в наше государство или выезжать из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Визы россиянами будет выдавать международная компания-посредник

Украинское Министерство иностранных дел сообщило, что визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

Спикер министерства в интервью DW рассказал, что эти визовые центры будут в российских городах:

Москве;

Санкт-Петербурге;

Екатеринбург;

Калининграде;

Казани;

Новосибирск;

Ростове-на-Дону;

Самаре.

Россияне в третьих странах смогут обратиться за визой в украинские дипломатические учреждения в этих странах. Следует вспомнить, что с начала полномасштабной войны все украинские дипломатические учреждения в России прекратили работу.

Кроме этого, Олег Николенко рассказывал, о каких именно визах говорится.

"Это не будут какие-то специальные визы для граждан России, это будут стандартные украинские визы и стандартная процедура получения, но за небольшим исключением. Поскольку Россия относится к категории государств с повышенным миграционным риском, соответственно, проверка визовых ходатайств будет занимать больше времени, потому что будет осуществляться глубже", – объяснил Николенко.

Визы будут выдавать не всем россиянам

Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, на расстоянии от Украины,

– объяснял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

То есть в визах будут отказывать россиянам, которые:

есть в санкционных списках;

есть в перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Кратко о визах для россиян

Еще в канун полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен ввести визы для россиян.

После начала войны в мае на сайте Офиса Президента появилась петиция о визах для россиян, которая собрала более 26 тысяч голосов из нужных 25 тысяч.

После этого президент Украины ее поддержал и поблагодарил украинцев. Впоследствии он рассмотрел документ и направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать указанный вопрос.

Уже 17 июня Кабмин одобрил постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и России о безвизовых поездках граждан Украины и России и применении некоторых международных договоров Украины с Россией.

19 июня министр Кабинета Министров Олег Немчинов пояснил, что министерство разрабатывает механизм выдачи виз россиянам.

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