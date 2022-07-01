Варто відзначити, що це стосується і жителів прикордонних областей. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, і воно почало діяти з 1 липня.

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Росіянам потрібна віза, щоб потрапити в Україну

З 1 липня всі росіяни мають отримати візу для в'їзду на територію України. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 17 червня. Зокрема, у документі мовиться, що:

росіянам заборонено в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз;

обмеження на перетин кордону стосуються також й жителів прикордонних областей Росії. Тобто їм дозволено в'їжджати в нашу державу чи виїжджати з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Візи росіянами видаватиме міжнародна компанія-посередник

Українське Міністерство закордонних справ повідомило, що візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.

Речник міністерства в інтерв'ю DW розповів, що ці візові центри будуть в російських містах:

Москві;

Санкт-Петербурзі;

Єкатеринбурзі;

Калінінграді;

Казані;

Новосибірську;

Ростові-на-Дону;

Самарі.

Росіяни у третіх державах зможуть звернуться за візою до українських дипломатичних установ у цих країнах. Варто пригадати, що з початку повномасштабної війни всі українські дипломатичні установи в Росії припинили роботу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповідав, про які саме візи мовиться.

"Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше", – пояснив Ніколенко.

Візи видаватимуть не всім росіянам

Ми маємо чітко розуміти, хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України,

– пояснював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тобто у візах відмовлятимуть росіянам, які:

є у санкційних списках;

є в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

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Коротко про візи для росіян

Ще у переддень повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський сказав, що є намір запровадити візи для росіян.

Після початку війни у травні на сайті Офісу Президента з'явилась петиція про візи для росіян, яка зібрала понад 26 тисяч голосів з потрібних 25 тисяч.

Після цього президент України її підтримав та подякував українцям. Згодом він розглянув документ та надіслав листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю з проханням опрацювати вказане питання.

Вже 17 червня Кабмін ухвалив постанову про припинення дії угоди між урядом України і Росії про безвізові поїздки громадян України і Росії.

19 червня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пояснив, що міністерство розробляє механізм видачі віз росіянам.

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