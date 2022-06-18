Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. На питання про впровадження візового режиму він відповів, що краще пізно, ніж ніколи, але логічніше це було б зробити ще в 2014 році.

До теми Уряд офіційно ввів візовий режим для російських громадян з 1 липня

"Враховуючи розрив дипломатичних стосунків з Росією, це (візовий режим – 24 канал) якщо і не ускладнює перетин українського кордону росіянами, то хоч б його мінімізує", – вважає Олещук.

Експерт сумнівається, що під час війни багато росіян захочуть отримувати візу в Україну. "До того ж, меншій кількості людей її можуть видати", – наголосив він.

На думку Олещука, візовий режим робить фактично неможливим офіційний в'їзд росіян в Україну.

Що означає візовий режим для росіян, – відповідь Олещука



Візовий режим для росіян: основне

Україна остаточно розриває зв'язки з Росією. З 1 липня уряд офіційно запровадив візовий режим для російських громадян. Як пояснив Денис Шмигаль, Україна пішла на цей крок задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Тож, з 1 липня росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Додамо, що запровадити візовий режим запропонували у петиції на сайті президента. Володимир Зеленський цю пропозицію підтримав.

Ще 11 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явилася петиція "Створити візовий режим для громадян Росії". Вона набрала 26 742 голоси, а відтак президент її розглянув та підтримав, а згодом доручив уряду розробити відповідну постанову.

Водночас Україна продовжує наближуватись до можливості стати кандидатом у члени ЄС. Так, 17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати такий статус нашій державі.

Президентка Єврокомісії розповіла, що Україна вже імплементувала понад половину (70%) правил, норм і стандартів Європи. Проте нас очікує ще чимало роботи, зокрема мовиться про досягнення верховенства права, боротьбу з олігархами та корупцією.

Відео до теми – Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії