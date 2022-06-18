Об этом 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. На вопрос о внедрении визового режима он ответил, что лучше поздно, чем никогда, но логичнее это было бы сделать еще в 2014 году .
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"Учитывая разрыв дипломатических отношений с Россией, это (визовый режим – 24 канал) если и не усложняет пересечение украинской границы россиянами, то хотя бы его минимизирует", – считает Олещук.
Эксперт сомневается, что во время войны многие россияне захотят получать визу в Украину. "К тому же, меньшему числу людей ее могут выдать ", – подчеркнул он.
По мнению Олещука, визовый режим делает практически невозможным официальный въезд россиян в Украину.
Что означает визовый режим для россиян – ответ Олещука
Визовый режим для россиян: основное
Украина окончательно разрывает связи с Россией. С 1 июля правительство официально ввело визовый режим для российских граждан. Как пояснил Денис Шмигаль, Украина пошла на этот шаг в целях противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Поэтому с 1 июля россияне не смогут попасть в Украину без получения визы .
Добавим, что ввести визовый режим было предложено в петиции на сайте президента. Владимир Зеленский это предложение поддержал.
Еще 11 февраля, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, появилась петиция "Создать визовый режим для граждан России". Она набрала 26 742 голоса , а затем президент ее рассмотрел и поддержал, а затем поручил правительству разработать соответствующее постановление.
В то же время Украина продолжает приближаться к возможности стать кандидатом в члены ЕС . Так, 17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить такой статус нашему государству.
Президент Еврокомиссии рассказала, что Украина уже имплементировала более половины (70%) правил, норм и стандартов Европы. Однако нас ожидает еще немало работы, в частности, речь идет о достижении верховенства права, борьбе с олигархами и коррупцией.