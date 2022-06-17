Президент наголосив, що вже у п'ятницю, 17 червня, уряд має ухвалити важливе рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Росії про безвізові поїздки громадян".

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У межах протидії загрозі національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Тож, вже з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для росіян.

Що відомо про візовий режим для росіян

Додамо, що петиція щодо візового режиму з Росією з'явилася на сайті Офісу Президента у травні 2022 року. Вона набрала понад 26 тисяч голосів. Володимир Зеленський 25 травня підтримав петицію та подякував українцям за активну громадянську позицію. Президент наголосив, що питання – важливе та нагальне.

На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в'їздом громадян Росії на територію України підтримую,

– повідомив президент України.

Зауважимо, що Зеленський ще 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляв про намір запровадити візи для росіян.

Цікаво, що про візовий режим з Росією українські політики заговорили ще з початку вторгнення Росії та анексії Криму. Проте у 2016 році Верховна Рада так і не винесла цей законопроект на голосування. З роками це знову намагалися зробити, проте згоди нардепи не досягли.

Водночас Україна продовжує наближуватись до можливості стати кандидатом у члени ЄС. Принаймні 17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати такий статус нашій державі. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це, звісно, за умови, що в країні буде проведено низку важливих реформ.

Вона підкреслила, що Україна вже імплементувала понад половину правил, норм і стандартів Європи. Якщо бути точнішими, то мовиться про 70%. Проте нас очікує ще чимало роботи, зокрема мовиться про досягнення верховенства права, боротьбу з олігархами та корупцією.

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