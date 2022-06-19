Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що візовий режим для росіян почне функціонувати з 1 липня, як і мовиться в рішенні уряду.
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Без візи та посвідки на проживання росіяни в'їхати не зможуть
З 1 липня громадяни Росії, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, робочої або будь-якої іншої, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні,
– пояснив Немчінов.
Поки що над механізмом видачі віз російським громадянам працює Міністерство закордонних справ. Проте Немчінов не виключив, що до цього процесу залучать державу-посередника. Причиною цього є розрив дипломатичних відносин між Києвом та Москвою.
Уряд ухвалив рішення про візовий режим 17 червня
Зазначимо, що уряд ухвалив рішення про візовий режим з Росією 17 червня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що цей крок заради нацбезпеки України та збереження її суверенітету.
Така пропозиція була у петиції, зареєстрованій на сайті президента України. Володимир Зеленський цю ініціативу підтримав.
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Що відомо про запровадження візового режиму з Росією:
- Петиція про візовий режим з Росією була зареєстрована ще 11 лютого – тобто майже за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Документ дуже швидко набрав необхідну кількість голосів і був відправлений на розгляд президента Зеленського.
- Глава держави 25 травня підтримав ідею українських громадян.Він зазначив, що питання – важливе та нагальне.
- З 2015 року росіяни втратили можливість потрапляти на українську території лише по внутрішньому паспорту.
- Українці могли їхати в Росію виключно з українським паспортом до березня 2020 року.
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