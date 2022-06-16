Як зазначили в українському МЗС, Дунайська комісія скликала позачергове сесію одразу після вторгнення Росії. На ній члени комісії рішуче засудили дії Росії.

Важливо Показали на вихід: зупинено повноваження Росії у Дунайській комісії

Комісія відсторонила представників країни-агресорки від усіх своїх засідань і робочих органів. А 15 червня на черговій сесії Дунайська Комісія розпустила підготовчий комітет Дипломатичної конференції з питань перегляду Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, до якого також входила і Росія. Тепер членами цього комітету є виключно придунайські держави, тобто без російських представників.

Таким чином зроблено ще один крок, щоб Росія не лише отримала заслужене покарання за свої дії, а і щоб питаннями розвитку судноплавства на Дунаї займалися виключно придунайські країни,

– наголосили у МЗС України.

Дунайська комісія також скоротила дипломатичну посаду радника в Секретаріаті Дунайської комісії, яку займав представник Росії, і внесла зміни у правила процедури Комісії та цілу низку її регламентів та внутрішніх положень, згідно з якими тепер жоден громадянин Росії не зможе претендувати на отримання дипломатичних чи адміністративно-технічних посад у Секретаріаті цієї однієї з найстаріших у світі міжнародних організацій.

"Дякуємо за роботу українській команді та нашим міжнародним партнерам-членам Дунайської комісії, без яких ці історичні рішення не були б можливими", – додали у МЗС України.

Зверніть увагу! Ще з початку 90-х років Україна виступала проти участі Росії в комісії, адже вона не є придунайською державою. Проте Москва отримала це право, як правонаступниця СРСР. Тоді партнерів переконати Україні не вдавалось.

Вирішено, що обмеження діятимуть до моменту відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її законних кордонів.

Раніше Росія через війну проти України втратила членство у Дунайській комісії. Відповідне рішення комісія ухвалила 17 березня на позачерговій сесії. Причиною стала військова агресія Росії проти України з порушенням основних принципів Белградської конвенції. Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

Це варте вашої уваги – Рогозін закликав "покінчити з Україною" і Twitter його заблокував: дивіться відео