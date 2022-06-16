Как отметили в украинском МИДе, Дунайская комиссия созвала внеочередную сессию сразу после вторжения России. На ней члены комиссии решительно осудили действия России.

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Комиссия отстранила представителей страны-агрессорки от всех своих заседаний и рабочих органов. А 15 июня на очередной сессии Дунайская Комиссия распустила подготовительный комитет Дипломатической конференции по пересмотру Конвенции о режиме судоходства на Дунае, в который также входила и Россия. Теперь членами этого комитета являются придунайские государства, то есть без российских представителей.

Таким образом, сделан еще один шаг, чтобы Россия не только получила заслуженное наказание за свои действия, но и чтобы вопросами развития судоходства на Дунае занимались исключительно придунайские страны.

– отметили в МИД Украины.

Дунайская комиссия также сократила дипломатическую должность советника в Секретариате Дунайской комиссии, которую занимал представитель России, и внесла изменения в правила процедуры Комиссии и целый ряд ее регламентов и внутренних положений, согласно которым теперь ни один гражданин России не сможет претендовать на получение дипломатических или административно-технических должностей в Секретариате этой одной из старейших в мире международных организаций.

"Спасибо за работу украинской команде и нашим международным партнерам-членам Дунайской комиссии, без которых эти исторические решения не были бы возможны", - добавили в МИД Украины.

Обратите внимание! Еще с начала 90-х годов Украина выступала против участия России в комиссии, ведь она не является придунайским государством. Однако Москва получила это право как правопреемница СССР. Тогда партнеров убедить Украине не удавалось.

Решено, что ограничения будут действовать до момента обновления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее законных границ.

Ранее Россия из-за войны против Украины потеряла членство в Дунайской комиссии. Соответствующее решение комиссия приняла 17 марта на внеочередной сессии. Причиной послужила военная агрессия России против Украины с нарушением основных принципов Белградской конвенции. Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

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