Україна скасувала безвізовий режим з Росією

Відповідну тезу під час звернення до українців на 114 день російського вторгнення озвучив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

Дізнайтесь більше Візовий режим для Росії та позитивний висновок Єврокомісії, – Зеленський звернувся до українців

Глава держави побачив символізм у тому, що 17 червня Україна скасувала безвізовий режим для Росії та отримала від Європейської комісії позитивний висновок щодо надання нашій країні статусу кандидата у члени ЄС.

"Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Росія зробила все від себе залежне, щоб зруйнувати відносини з Україною.

Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою,
– сказав Зеленський.

Україна отримає статус кандидата у члени ЄС

Дізнайтесь більше – звернення Володимира Зеленського на 114 день війни: дивіться відео