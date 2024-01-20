Генеральный директор International Atomic Рафаэль Мариано Гросси заявил, что подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности на площадке. Кроме того, по периметру ЗАЭС снова появились мины.

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Что происходило на ЗАЭС

Выход из строя двух резервных силовых электрических трансформаторов ЗАЭС в четверг (18 января – 24 Канал) показал постоянную уязвимость в доступности внешнего источника питания, необходимого для охлаждения шести реакторов и для выполнения других важных функций ядерной безопасности,

– заявили в МАГАТЭ.

Там заметили, что резервная линия 330 киловольтов оставалась доступной и могла бы обеспечить энергией ЗАЭС при потере линии на 750 киловольтов, однако сбой уменьшил резервирование и без того хрупкого источника питания.

В свою очередь в организации заметили, что эти две линии электропередачи являются единственными, которые остаются доступными для крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС) по сравнению с четырьмя линиями на 750 киловольтов и 6 линиями на 330 киловольтов до войны.

Международное агентство по атомной энергии пояснило, что резервное электроснабжение на ЗАЭС удалось возобновить только через 8 часов после введения двух других резервных силовых электрических трансформаторов.

Уязвимый энергетический статус станции остается одной из главных опасностей для ядерной безопасности на площадке. В этом отношении ситуация остается очень тревожной. Начиная с августа 2022 года объект уже восемь раз выключал внешнее электроснабжение, что заставляет его полагаться на аварийные дизель-генераторы,

– заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

В организации объяснили, что инцидент произошел после того, как ЗАЭС после обсуждения с МАГАТЭ выполнила работы на резервных силовых электрических трансформаторах, чтобы линия на 330 киловатт могла немедленно поставлять электроэнергию в случае выхода из строя линии на 750 киловатт.

"ЗАЭС выясняет причины аварии, сообщая экспертам МАГАТЭ на месте, что признаков внешнего повреждения трансформатора нет", – заявили в МАГАТЭ.

По периметру ЗАЭС появились мины

Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте,

– рассказали в международной организации.

Там пояснили, что это зона ограниченного доступа, недоступная рабочему персоналу завода.

Генеральный директор Гросси в очередной раз заверил, что наличие мин не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ.

Обратите внимание! Россия в марте 2022 года оккупировала ЗАЭС. С тех пор ее контролирует российский Росатом, там находятся представители МАГАТЭ, которым Кремль не предоставляет доступа повсюду. Так, эксперты МАГАТЭ отмечали, что они все еще ищут доступ к другим реакторным залам, кроме блока №6, а также к частям всех шести турбинных залов, которые они еще не смогли посетить.