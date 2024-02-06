Володимир Зеленський наголосив, що 2024 рік має стати вирішальним у багатьох аспектах. Він наголосив, що Україна має перемогти Росію. Президент закликав українців робити все задля цієї перемоги.

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Зеленський провів кілька нарад

Цього вівторка Володимир Зеленський провів нараду щодо міжнародної активності для України в лютому. За його словами, весь місяць дуже розплановано. Фактично був розписаний кожен день. Глава зауважив, що буде багато перемовин, зустрічей та нових домовленостей для нашої держави, щоб зміцнити Сили оборони.

