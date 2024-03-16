В субботу, 16 марта, жители Бердянска, что в Запорожской области, услышали громкий взрыв. Об этом сообщили телеграм-каналы в 19:18. По предварительным данным, инцидент произошел в помещении гимназии №2, известной также как школа №10, где враг обустроил место для голосования на псевдовыборах.
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Громкий взрыв рядом с участком
Виктория Галицина, глава Бердянской городской военной администрации, подтвердила информацию о взрыве, который является очередным неприятным сигналом для российских оккупантов. Местные телеграм-каналы описывают событие, отмечая, что звук взрыва напоминал взрыв газового баллона – то есть был очень громким.
Местные сообщают, что слышали одиночный взрыв. Похоже, что в Бердянской гимназии № 2 произошел неприятный для оккупантов инцидент,
– отметила Галицина.
Как пишут неофициальные ресурсы, территорию учебного заведения было оцеплено, на место выехали пожарные и скорая помощь. Источники утверждают, что взрыв отнюдь не похож на "работу ПВО" или обучение российских войск.
Где расположена гимназия, в районе которой прогремел взрыв: смотрите на карте от Google maps
Интересно, что взрыв в гимназии произошел вскоре после визита так называемого гауляйтера Балицкого, который уверял местных жителей в безопасности на "избирательных" участках. Этот инцидент и другие подобные случаи влияют на планы оккупационных властей по проведению так называемых "выборов" в регионе.
Мир осуждает Кремль
- Соединенные Штаты Америки выступили с решительным осуждением действий России, которая организует "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что такие действия являются попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Вашингтон четко заявил, что не признает легитимность так называемых выборов, которые происходят на суверенной территории Украины, и подчеркнул, что Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым являются частью Украины. Миллер также отметил, что результаты этих выборов будут отражать не волеизъявление граждан, а указания из Москвы.
- Также следует сказать, что ООН выражала обеспокоенность относительно планов России провести выборы на оккупированных территориях, подчеркивая нарушение международного права. В целом это еще раз подтверждает изоляцию России на международной арене из-за ее действий против Украины.