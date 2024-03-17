Українські військові розгромили скупчення живої сили противника, техніку та склад БК. Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що досі невідомо про жертви особового складу.

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Детальніше про наслідки "бавовни"

Радник мера Маріуполя розповів, що до шпиталів Бердянська, Маріуполя та навколишніх населених пунктів досі не привезли жодного росіянина. Це досить дивно, адже вибух пролунав достатньо потужний. Цілком імовірно, що окупантів позбулися іншим способом.

Там бахнуло так, що будь здоровий. Мали б бути й поранені, й загиблі. Якщо їх немає, це означає, що, імовірно, когось "запакували" та в пакетах повезли додому,

– наголосив Андрющенко.

По складу з боєкомплектами Сили оборони відпрацювали точково. За словами радника міського голови Маріуполя, їхні "очі" підтвердили знищення сховища БК. До того ж, навіть ворожа ППО не встигла відпрацювати.

Наша "кара небесна" дуже непогано завітала та найголовніше, що влучно залетіла. Бердянськ радіє. Маріуполь чекає на свою чергу. Вже свічки ходять ставити за цю святу "бавовну". Будемо сподіватися, що скоро щось почуємо з наших країв,

– підкреслив Петро Андрющенко.

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