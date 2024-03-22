Россия использует человеческие жизни для усиления репрессий над украинцами на оккупированных территориях. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Оккупанты убивают гражданских

Виктор Дудукалов отметил, что россияне опубликовали видео, как они убивают гражданского. Вооруженные и военизированные формирования убили мужчину, чтобы потом подать это как якобы "контрдиверсионную" или "контртеррористическую" деятельность.

Это один из тех случаев, когда оккупанты используют человеческую жизнь для того, чтобы усиливать репрессии, увеличивать своих спецназовцев, полицейских и другие формирования и затягивать гайки местному населению,

– объяснил он.

К сожалению, это далеко не единственный такой случай. Оккупанты убивают людей, чтобы показать другим свою так называемую "борьбу". Россияне не имели права убивать человека, однако уже давно известно, что страна-агрессор совсем не учитывает все нормы международного права и продолжает совершать военные преступления.

Обратите внимание! Оккупанты опубликовали видео, на котором ФСБ расстреляла мужчину. Они утверждают, что бердянец якобы пытался из какого-то тайника на старом кладбище забрать "средства поражения". Также российские паблики пишут, что мужчина якобы причастен к нейтрализации какого-то офицера минобороны России в октябре 2023 года.

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