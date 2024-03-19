В эфире 24 Канала заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что делают люди, которые оказались под открытым небом. Отметим, что жители Бердянска подали в полицию более 1,5 тысячи заявлений о захвате жилья оккупантами.

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"Реальная катастрофа"

Как заметил заместитель председателя Бердянского райсовета, более 1,5 тысячи заявлений – лишь треть от реального объема. Люди, которые написали заявления, покинули оккупированную территорию. Их было бы гораздо больше, если бы люди с ВОТ могли с ними обращаться.

Они боятся это делать. Каждое заявление – это отобранное жилье и судьба семьи. Это военное преступление, ведь помещение захватывается с участием вооруженных лиц,

– сказал Дудукалов.

По его словам, "отжим" жилья на оккупированных территориях Украины достиг невероятных масштабов. На сегодня уже тысячи захваченных помещений, коммерческой недвижимости, траспортных средств и тому подобное.

Люди, которые в результате действий оккупантов остались под открытым небом, пытаются как-то выживать. Часто украинцы, которых российская "власть" выгнала из собственного дома, даже не могут покинуть оккупированную территорию. Они переезжают на дачу, к родственникам или в другую квартиру, которую покинули соседи.

"Владельцы жилья на оккупированных территориях не являются собственниками. Это касается и тех, кто оформил жилье по так называемым российским "законам". Есть случаи, когда "отжимают" жилье и у пророссийских жителей. Ситуация с жильем является реальной катастрофой", – добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Что происходит на оккупированных территориях