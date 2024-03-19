В эфире 24 Канала заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что делают люди, которые оказались под открытым небом. Отметим, что жители Бердянска подали в полицию более 1,5 тысячи заявлений о захвате жилья оккупантами.
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"Реальная катастрофа"
Как заметил заместитель председателя Бердянского райсовета, более 1,5 тысячи заявлений – лишь треть от реального объема. Люди, которые написали заявления, покинули оккупированную территорию. Их было бы гораздо больше, если бы люди с ВОТ могли с ними обращаться.
Они боятся это делать. Каждое заявление – это отобранное жилье и судьба семьи. Это военное преступление, ведь помещение захватывается с участием вооруженных лиц,
– сказал Дудукалов.
По его словам, "отжим" жилья на оккупированных территориях Украины достиг невероятных масштабов. На сегодня уже тысячи захваченных помещений, коммерческой недвижимости, траспортных средств и тому подобное.
Люди, которые в результате действий оккупантов остались под открытым небом, пытаются как-то выживать. Часто украинцы, которых российская "власть" выгнала из собственного дома, даже не могут покинуть оккупированную территорию. Они переезжают на дачу, к родственникам или в другую квартиру, которую покинули соседи.
"Владельцы жилья на оккупированных территориях не являются собственниками. Это касается и тех, кто оформил жилье по так называемым российским "законам". Есть случаи, когда "отжимают" жилье и у пророссийских жителей. Ситуация с жильем является реальной катастрофой", – добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.
Что происходит на оккупированных территориях
- Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях крайне сложная. Председатель Запорожской ОГА Иван Фелоров рассказал, что сейчас на всю область работает только две больницы, а чтобы попасть туда надо собрать много документов.
- В разрушенном Мариуполе оккупанты незаконно проникают в чужие квартиры, выдают их за свое имущество и перепродают россиянам. Поэтому местные жители боятся выезжать из города.
- Россияне промывают мозги украинским детям на оккупированных территориях. В частности, маленьких украинцев приглашают в лагеря на территории России, организуют визиты на "all inclusive" в Чувашию или какие-то подобные места, а
- пропаганда 24/7 льется через "образование".