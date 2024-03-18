В частности известно, что на двух участках во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что российские захватчики почувствовали силу украинских партизан.

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Что известно о взрывах в Бердянске

Громко было в двух частях города. Сначала говорилось о микрорайоне "Колония", но, по словам Дудукалова, результативный взрыв произошел на участке, который расположен в нагорной части города, в гимназии №2.

От журналистов-расследователей стало известно, что это был результативный взрыв. Вероятно, ранен или уничтожен кто-то из коллаборантов, якобы член комиссии с правом совещательного голоса. Пока нельзя называть фамилию, потому что информация проверяется, но кажется, что это было результативно,

– рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Поэтому оккупанты практически отошли от классического формата голосования на участках, а оставили только обход с урнами по домам людей. Итак можно говорить, что для захватчиков "выборы" прошли очень "весело".

Почему на оккупированных территориях показали такую высокую явку

Российские власти хотят убедить якобы в "выборах" приняло участие очень много людей. Но больше всего удивляет, почему оккупанты "нарисовали" такую высокую явку именно на оккупированных территориях, ведь всем понятно, что эти цифры не соответствуют действительности.

Мы понимаем, что на территории Бердянска, Бердянского района, имея тотальную поддержку, кандидат максимально мог набрать 80% голосов. Поэтому не может быть такого, чтобы кто-то набрал почти 100% – это всем понятно,

– подчеркнул Дудукалов.

Он добавил, что оккупанты сообщили якобы на оккупированной части Запорожской области явка составила 85%. Это тоже абсолютная фантастика, ведь в целом на голосование ходило 40 – 50% избирателей.

Поэтому всем понятно, что цифры вымышленные, а такую явку хотели показать для внутреннего, российского потребителя. Власть понимает, что населению надо видеть "победы", но они не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

Трудно назвать этот цирковой спектакль – выборами. Картинку сделали, фотографии, видео показали, очередь "нарисовали", активность также – вот и все выборы,

– подытожил Виктор Дудукалов.

Как проходило "голосование" на оккупированных территориях