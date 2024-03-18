Напомним, 15-17 марта в России проходили выборы президента. Также "голосование" незаконно провели на оккупированных территориях Украины.
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ГУР о коллаборантах на псевдовыборах диктатора на ВОТ
Журналисты поинтересовались у представителя ГУР МО Андрея Юсова, установлены ли лица, которые помогали оккупантам проводить псевдовыборы на временно оккупированных территориях, есть ли такие списки и как эти люди будут наказаны.
Юсов подтвердил, что перечень предателей и коллаборационистов есть. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 18 марта.
Предатели и коллаборационисты фиксируются, как и оккупанты, которые силой приехали навязывать силой эту политику рашизма на наши земли. Такие списки есть и законным способом будет наказание и справедливое возмездие,
– подчеркнул представитель ГУР.
Как проходили "выборы" в Крыму
- Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметил, что россиянам было очень важно продемонстрировать, что в голосовании приняло участие очень большое количество жителей Крыма. Именно поэтому они прибегали к различным формам давления, чтобы заставить людей приобщиться к выборам.
- Поэтому, россияне проводили "работу" среди работников государственных предприятий, которые получают зарплату из бюджета. Они требовали, чтобы те обязательно проголосовать и зафиксировать на фото свое участие на выборах и отчитаться об этом руководителям.
- Бариев рассказал, что россияне "контролировали работников государственных учреждений, предприятий, школ, даже давили на родителей школьников"
- Известно, что многие жители Крыма накануне голосования выезжали за пределы полуострова, чтобы не участвовать в "выборах".
- Кроме этого, там зафиксировали много случаев, когда жители демонстрировали свой протест против так называемых выборов. Так, были попытки залить бюллетени зеленкой в Симферополе, Ялте и других населенных пунктах.