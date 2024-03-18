Нагадаємо, 15-17 березня у Росії проходили вибори президента. Також "голосування" незаконно провели на окупованих територіях України.

Дивіться також Вітають з "переобранням": Путін почав отримувати привітання з "перемогою на виборах"

ГУР про колаборантів на псевдовиборах диктатора на ТОТ

Журналісти поцікавилися в представника ГУР МО Андрія Юсова, чи встановлені особи, які допомагали окупантам проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, чи є такі списки і як ці люди будуть покарані.

Юсов підтвердив, що перелік зрадників і колаборантів є. Про це він розповів в ефірі телемарафону 18 березня.

Зрадники і колаборанти фіксуються, як і окупанти, які силоміць приїхали нав'язувати силою цю політику рашизму на наші землі. Такі списки є і в законний спосіб буде покарання і справедлива відплата,

– наголосив представник ГУР.

Як проходили "вибори" в Криму