Зокрема відомо, що на двох дільницях в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що російські загарбники відчули силу українських партизанів.

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Що відомо про вибухи в Бердянську

Гучно було у двох частинах міста. Спершу мовилось про мікрорайон "Колонія", але, за словами Дудукалова, результативніший вибух стався на дільниці, яка розташована у нагірній частині міста, в гімназії №2.

Від журналістів-розслідувачів стало відомо, що це був результативний вибух. Ймовірно, поранено або знищено когось з колаборантів, нібито члена комісії з правом дорадчого голосу. Поки не можна називати прізвище, бо інформація перевіряється, але здається, що це було результативно,

– розповів заступник голови Бердянської районної ради.

Саме через це окупанти практично відійшли від класичного формату голосування на дільницях, а залишили тільки обхід з урнами по домівках людей. Тому можна говорити, що для загарбників "вибори" пройшли дуже "весело".

Чому на окупованих територіях показали таку високу явку

Російська влада хоче переконати нібито у "виборах" взяло участь дуже багато людей. Але найбільше дивує, чому окупанти "намалювали" таку високу явку саме на окупованих територіях, адже всім зрозуміло, що ці цифри не відповідають дійсності.

Ми розуміємо, що на території Бердянська, Бердянського району, маючи тотальну підтримку, кандидат максимально міг набрати 80% голосів. Тому не може бути такого, щоб хтось набрав майже 100% – це всім зрозуміло,

– наголосив Дудукалов.

Він додав, що окупанти повідомили нібито на окупованій частині Запорізької області явка склала 85%. Це теж абсолютна фантастика, адже загалом на голосування ходило 40 – 50% виборців.

Тому всім зрозуміло, що цифри вигадані, а таку явку хотіли показати для внутрішнього, російського споживача. Влада розуміє, що населенню треба бачити "перемоги", але вони не мають нічого спільного з реальною ситуацією.

Важко назвати цю циркову виставу – виборами. Картинку зробили, фотографії, відео показали, чергу "намалювали", активність також – от і всі вибори,

– підсумував Віктор Дудукалов.

Як проходило "голосування" на окупованих територіях