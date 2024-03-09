Несовершеннолетние – вообще отдельная сакральная тема для оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов, подчеркнув, что есть много способов, которыми враг пробует достучаться до детских умов.

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Как россияне пытаются русифицировать детей на ВОТ

В Бердянском райсовете рассказали, что оккупанты различными методами пытаются давить на детей на оккупированных территориях:

приглашают в лагеря на территории России, организовывают визиты на "all inclusive" в Чувашию или какие-то подобные места;

24/7 пропаганда льется через образование. Все заведения, которые воспитывают и обучают детей, это исключительно "прошивка" мозгов;

привозят в школы российских военных, которые взаимодействуют с детьми. В частности, позволяют им играть оружием и лазить по технике и тому подобное;

военно-патриотическое воспитание, например, тренировки и домедицинская помощь.

Оккупанты понимают, что наши дети выросли в Украине и другого не знают, и поэтому пытаются всеми силами "насадить россиянство", которое они принесли на нашу территорию. Будем честными – у них есть определенные результаты,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

Но россияне рассчитывали на то, что украинское общество будет гораздо более российским. Впрочем, как оказалось, Запорожская область, которая является преимущественно русскоязычным регионом, не имеет много пророссийских жителей. Поэтому враг со всех сторон "обрабатывает" детей. О взрослом населении вообще трудно говорить, поскольку там тотальная пропаганда, чем можно представить.

Заметьте! С начала полномасштабного вторжения Россия депортировала или принудительно переместила на свои территории 19 тысяч 546 украинских детей. Из них удалось вернуть почти 400.

Россияне продолжают похищать украинских детей