Он призвал международное сообщество объединиться, чтобы вернуть украинских детей. Об этом Костин заявил во время рабочего визита в Брюссель, передает корреспондентка 24 Канала.

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Россияне повторяют преступления нацистов

Андрей Костин отметил, что сейчас российские захватчики действуют подобно преступлениям немецких солдат во времена Второй мировой войны.

Генпрокурор заявил, что правительство Украины объединило коалицию стран, которые способны принимать меры по возвращению похищенных детей. По состоянию на сейчас руководят этой коалицией Канада и Норвегия.

И хотя Киеву удалось вернуться почти 400 детей, однако большинство похищенных детей до сих пор находятся в заложниках России.

Мы должны помнить, что такой масштабной депортации детей Европа не видела со времен Второй мировой войны. Это полное повторение преступлений, которые были совершены в то время нацистами,

– сказал Костин.

По его словам, в случае отсутствия мировой реакции на действия России, это будет иметь последствия не только для Украины, а для всего мира.

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