Ярославу навсегда шестнадцать. Парень учился в Днепре, приехал к бабушке на выходные. Ребенок просто возвращался из церкви, впрочем, оккупанты открыли огонь из артиллерии.

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Ярослав с братом возвращались с церковной службы

О страшных последствиях российского обстрела по Червоногригорьевской общине на Никопольщине рассказали в ОВА. Заметили, что утром оккупанты ударили артиллерией по селу Приднепровское.

Погиб парень – 16 лет. Его зовут Ярослав. Он учился в Днепре и приехал к бабушке и семье на выходных. Его брат Назар сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Они шли вместе с церковной службы. Попали под обстрел,

– сообщил глава ОВА.

Добавил, врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти Назара. Также местная и областная власть как можно быстрее предоставят компенсацию, помогут по всем вопросам.

Соболезнования родным и близким погибших. Страна-террорист проиграет эту войну, которую начала. Против детей, против украинцев. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь,

– подчеркнул Сергей Лысак.

В результате обстрела Никопольщины погиб несовершеннолетний / Фото из телеграма Лысака

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Вечная память.

Что известно об обстреле Никопольщины

Утром 9 марта председатель Днепропетровской ОГА сообщил трагическую весть. В результате российского удара по Червогригоровской общине на Никопольщине погиб 16-летний парень.

Еще один – 22-летний в тяжелом состоянии в больнице.

Россияне ударили из артиллерии. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

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Добавим, что по состоянию на утро 9 марта 2024 года, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны против Украины российские военные убили 534 ребенка.

Впрочем, это только официальные данные. Точное количество жертв российской агрессии установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территорий нашего государства.