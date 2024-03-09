Неповнолітні – взагалі окрема сакральна тема для окупантів. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов, підкресливши, що є багато способів, якими ворог пробує достукатися до дитячих розумів.
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Як росіяни намагаються русифікувати дітей на ТОТ
У Бердянській райраді розповіли, що окупанти різними методами намагаються тиснути на дітей на окупованих територіях:
- запрошують до таборів на території Росії, організовують візити на "all inclusive" в Чувашію або якісь подібні місця;
- 24/7 пропаганда ллється через освіту. Всі заклади, які виховують та навчають дітей, це винятково "прошивка" мізків;
- привозять в школи російських військових, які взаємодіють з дітьми. Зокрема, дозволяють їм гратися зброєю та лазити по техніці тощо;
- військово-патріотичні виховання, приміром, вишколи та домедична допомога.
Окупанти розуміють, що наші діти виросли в Україні й іншого не знають, і тому намагаються всіма силами "насадити росіянство", яке вони принесли на нашу територію. Будьмо чесними – у них є певні результати,
– підкреслив Віктор Дудукалов.
Але росіяни розраховували на те, що українське суспільство буде набагато більше російським. Утім, як виявилося, Запорізька область, яка є переважно російськомовним регіоном, не має багато проросійських мешканців. Тому ворог з усіх сторін "обробляє" дітей. Натомість про доросле населення взагалі важко говорити, оскільки там тотальніша пропаганда, аніж можна уявити.
Росіяни продовжують викрадати українських дітей
- Загарбники діють подібно до злочинів німецьких солдатів за часів Другої світової війни. Такої масштабної депортації дітей як з України Європа не бачила з часів Адольфа Гітлера.
- Україна продовжує розшукувати цих дітей по всій території Росії та навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Неповнолітніх постійно розділяють і переміщують.
- У росіян наразі значно більше сценаріїв, щоб депортувати та незаконно переміщати дітей, ніж було у 2014 році.
- Активну участь у викраденні українських дітей бере й Білорусь. За даними Єльського університету, туди могли відправити понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців.