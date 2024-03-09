Неповнолітні – взагалі окрема сакральна тема для окупантів. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов, підкресливши, що є багато способів, якими ворог пробує достукатися до дитячих розумів.

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Як росіяни намагаються русифікувати дітей на ТОТ

У Бердянській райраді розповіли, що окупанти різними методами намагаються тиснути на дітей на окупованих територіях:

запрошують до таборів на території Росії, організовують візити на "all inclusive" в Чувашію або якісь подібні місця;

24/7 пропаганда ллється через освіту. Всі заклади, які виховують та навчають дітей, це винятково "прошивка" мізків;

привозять в школи російських військових, які взаємодіють з дітьми. Зокрема, дозволяють їм гратися зброєю та лазити по техніці тощо;

військово-патріотичні виховання, приміром, вишколи та домедична допомога.

Окупанти розуміють, що наші діти виросли в Україні й іншого не знають, і тому намагаються всіма силами "насадити росіянство", яке вони принесли на нашу територію. Будьмо чесними – у них є певні результати,

– підкреслив Віктор Дудукалов.

Але росіяни розраховували на те, що українське суспільство буде набагато більше російським. Утім, як виявилося, Запорізька область, яка є переважно російськомовним регіоном, не має багато проросійських мешканців. Тому ворог з усіх сторін "обробляє" дітей. Натомість про доросле населення взагалі важко говорити, оскільки там тотальніша пропаганда, аніж можна уявити.

Зауважте! З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала або примусово перемістила на свої території 19 тисяч 546 українських дітей. З них вдалося повернути майже 400.

Росіяни продовжують викрадати українських дітей