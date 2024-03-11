Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, отметив, что доступными для людей остаются только две больницы в области. Говорится о тех, что на территории оккупированного Мелитополя и Бердянска.
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Чтобы попасть к врачу нужно множество документов
Для украинцев медицина ограниченно доступна. На всю оккупированную Запорожскую область функционирует только две больницы, но чтобы попасть туда нужно собрать очень много документов.
Доступ к ним может быть только с оформлением российского паспорта, медицинского страхования, специального номера социального идентификатора. Только после этого тебя запишут к врачу, но высокоспециализированной помощи все равно не предоставят,
– рассказал председатель Запорожской ОВА.
Если человеку нужна помощь от узкопрофильного специалиста, тогда оккупанты направляют его в оккупированный Крым. Однако там очень большие очереди, из-за которых к врачам практически невозможно попасть.
Как следствие, в частных медицинских кабинетах на территории временно оккупированной Запорожской области цены выросли в несколько раз. Прием любого врача – это минимум 1000 рублей, следовательно почти 500 гривен. Поэтому сегодня медицина практически недоступна,
– добавил Иван Федоров.
Что касается всех других социальных выплат, то оккупанты проводят их существенное сокращение. Особенно это стало заметно после псевдовыборов. Тогда коллаборационисты пересчитали пенсии, социальные выплаты. С тех пор украинские граждане на оккупированных территориях вынуждены жить практически за чертой бедности.
Что происходит в Запорожской области: актуальные новости
- Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях. Людей буквально силой заставляют принимать в них участие Кроме этого проверяют квартиры, телефоны и всячески хотят выявить людей, которые имеют проукраинскую позицию. В период псевдовыборов местному населению рекомендуют вообще не выходить из дома.
- Во временно оккупированном Бердянске взорвали коллаборационистку Светлану Самойленко. Она работала в оккупационной администрации и была одной из организаторов "выборов". Вероятно, ее ликвидировало партизанское движение, или работники ФСБ для того, чтобы напугать людей и усилить репрессии.
- Население Запорожской области также страдает из-за обстрелов. Сейчас враг сосредоточился на захвате Роботино. Он сбрасывает КАБы, мины от которых страдают гражданские. Кроме этого, оккупанты постоянно разгоняют панику и говорят якобы будут двигаться дальше на Запорожье.