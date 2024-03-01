Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу о проблемах в области. Он отметил, где наиболее обостренная ситуация.
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Россияне обстреливают Украину
По словам Ашурбекова, сейчас ключевое обострение в районе Работиного. Там враг пытается небольшими группами прорывать линию фронта. Свои действия россияне прикрывают управляемыми авиабомбами, обстреливая территории и гражданское население в громадах.
"Впрочем, если проанализировать по предыдущим неделям, мы уже можем статистически фиксировать, что количество обстрелов уменьшается. Как и уменьшается количество попыток россиян отбить населенный пункт Работино или двигаться в направлении Орехова", – отметил он.
Ранее оккупанты разгоняли очередное свое ИПСО, где говорили, мол, планируют двигаться на Орехов и Запорожье. Но благодаря Вооруженным Силам Украины ситуация остается контролируемой и враг не смог захватить ни одного метра территорий в этом направлении.
"Однако они пытаются создавать все же напряжение в прифронтовых территориях и от этого обычно погибает и получает ранения гражданское население. Что касается именно гражданского населения на временно оккупированных территориях, мы знаем, что сейчас происходят так называемые псевдовыборы, и вот россияне очень давят", – добавил депутат.
Отметим, что 27 февраля на временно оккупированных территориях начался так называемый "предварительный этап голосования". Россияне с помощью вооруженных военных заставляют голосовать за Путина.
Что происходит в Запорожской области: последние новости
- 25 февраля россияне ударили по Запорожью баллистикой. Под ударом оказалось село Малышевка, Широковской громады. Враг попал по фермерскому хозяйству. К сожалению, один человек погиб, трое раненых.
- 4 воина из бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну возле Работиного. Бойцы получили ранения, но вышли из боя победителями.
- Кроме восточных направлений для Путина остается важным и Запорожское. В частности, движение в сторону Работиного. Оккупанты будут пытаться двигаться туда, особенно перед так называемыми выборами.