Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу про проблеми в області. Він наголосив, де найбільш загострена ситуація.
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Росіяни обстрілюють Україну
За словами Ашурбекова, наразі ключове загострення в районі Роботиного. Там ворог намагається невеликими групами проривати лінію фронту. Свої дії росіяни прикривають керованими авіабомбами, обстрілюючи території та цивільне населення у громадах.
"Утім, якщо проаналізувати за попередніми тижнями, ми вже можемо статистично фіксувати, що кількість обстрілів зменшується. Як і зменшується кількість спроб росіян відбити населений пункт Роботине чи рухатися в напрямку Оріхова", – зазначив він.
Раніше окупанти розганяли чергове своє ІПСО, де казали, мовляв, планують рухатися на Оріхів і Запоріжжя. Та завдяки Збройним Силам України ситуація залишається контрольованою і ворог не зміг захопити жодного метра територій у цьому напрямку.
"Проте вони намагаються створювати все ж таки напруження у прифронтових територіях і від цього зазвичай гине та отримує поранення цивільне населення. Що стосується саме цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що зараз відбуваються так звані псевдовибори, і от росіяни дуже тиснуть", – додав депутат.
Зазначимо, що 27 лютого на тимчасово окупованих територіях розпочався так званий "попередній етап голосування". Росіяни за допомогою озброєних військових змушують голосувати за Путіна.
Що відбувається у Запорізькій області: останні новини
- 25 лютого росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою. Під ударом опинилося село Малишівка, Широківської громади. Ворог поцілив по фермерському господарству. На жаль, одна людина загинула, троє поранених.
- 4 воїни з бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного. Бійці зазнали поранень, але вийшли з бою переможцями.
- Крім східних напрямків для Путіна залишається важливим і Запорізький. Зокрема, рух у бік Роботиного. Окупанти намагатимуться рухатися туди, особливо перед так званими виборами.