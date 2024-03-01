Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу про проблеми в області. Він наголосив, де найбільш загострена ситуація.

До теми Путін "записав" окуповані території до одного з військових округів Росії: в Україні відреагували

Росіяни обстрілюють Україну

За словами Ашурбекова, наразі ключове загострення в районі Роботиного. Там ворог намагається невеликими групами проривати лінію фронту. Свої дії росіяни прикривають керованими авіабомбами, обстрілюючи території та цивільне населення у громадах.

"Утім, якщо проаналізувати за попередніми тижнями, ми вже можемо статистично фіксувати, що кількість обстрілів зменшується. Як і зменшується кількість спроб росіян відбити населений пункт Роботине чи рухатися в напрямку Оріхова", – зазначив він.

Раніше окупанти розганяли чергове своє ІПСО, де казали, мовляв, планують рухатися на Оріхів і Запоріжжя. Та завдяки Збройним Силам України ситуація залишається контрольованою і ворог не зміг захопити жодного метра територій у цьому напрямку.

"Проте вони намагаються створювати все ж таки напруження у прифронтових територіях і від цього зазвичай гине та отримує поранення цивільне населення. Що стосується саме цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що зараз відбуваються так звані псевдовибори, і от росіяни дуже тиснуть", – додав депутат.

Зазначимо, що 27 лютого на тимчасово окупованих територіях розпочався так званий "попередній етап голосування". Росіяни за допомогою озброєних військових змушують голосувати за Путіна.

Що відбувається у Запорізькій області: останні новини