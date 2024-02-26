О героическом поступке гвардейцев рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Подробности героического боя под Работино
Клименко рассказал, что 4 бойца вступили в бой против трех БТР-ов с пехотой на броне.
Первый бронетранспортер подорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ.
Третий успел высадить пехоту и тогда завязался стрелковый бой.
Видео боя под Работино: 18+
Несмотря на полученные ранения ребята не отступили и вышли из боя победителями,
– Рассказал министр.
Он уточнил, что огневая поддержка бригады добила остатки оккупантов. А ребята получили необходимую медицинскую помощь.
Заметим, что за минувшие сутки наши защитники отбили 6 атак россиян в районе населенного пункта Работино. Кроме этого, россияне совершили безуспешный штурм в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.
Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг перебрасывает технику на Запорожское направление, потому что она им нужна при борьбе суходол-суходол.
Поэтому на левом берегу Днепра в Херсонской области россияне штурмуют позиции ВСУ без поддержки техники, пытаясь победить живой силой.
Потери врага на фронте
- В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Кроме этого, наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed".
- Зато подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 артиллерийских позициях врага.
- Всего за минувшие сутки враги потеряли на фронте 880 единиц личного состава убитыми и ранеными.