Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, хотя враг уже объявлял о якобы "захвате Крынок", но захватчики понимают, какие потери несут.

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"Они осведомлены, что несмотря на то, что уже и "победу" объявляли на том направлении, флаг устанавливали, но все равно они возвращаются на штурм, несут потери, отходят на свои позиции, обмениваются впечатлениями, проходит ротация и следующие группы формируются и отправляются", – объяснила спикер.

Россияне не создают новых ударных группировок на левом берегу. Но переформатирование они проводят постоянно. Количество штурмов – примерно от трех до пяти в сутки.

Оккупанты перебрасывают технику

Наталья Гуменюк отметила, что на левом берегу Днепра захватчики штурмуют позиции ВСУ без поддержки техники. Враг перебрасывает технику на Запорожское направление, потому что при борьбе суходол-суходол она там им нужнее. На плацдарме на левом берегу россияне пытаются победить живой силой, но безуспешно.

Абсолютное эмбарго на использование бронетехники. Так же остается полоса памятников, которую сделали наши защитники из предыдущих попыток врага, когда штурмовую группу пехоты прикрывает бронетехника. Потери в количестве до 200 единиц, которые расположены вдоль Олешковской трассы, является напоминанием врагу, что будет с его бронетехникой. Очевидно, из-за этого не применяют,

– подчеркнула она.

Недостаток артиллерии у врага

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга рассказала, что сейчас у оккупантов приоритетными являются контрбатарейная борьба, FPV-дроны, ударные дроны, "Ланцеты", другие модификации, к которым прикрепляются осколочные боеприпасы.

Таким образом они пытаются компенсировать недостаток артиллерии на тех участках, где нам удалось уничтожить полевые пункты боеснабжения, где нет снарядов. Проанализировав результаты по уничтожению нами пушек за прошедшую неделю, можем сказать, что они очень существенно потеряли в артиллерийском смысле,

– отметила Гуменюк.

Поэтому россияне делают акцент на дроны, пока это позволяют погодные условия. Однако со стороны ВСУ усилились точность огневого давления и радиоэлектронной борьбы.

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