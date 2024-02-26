Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, хоч ворог вже оголошував про нібито "захоплення Кринків", але загарбники розуміють, яких втрат зазнають.

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"Вони обізнані, що попри те, що вже і "перемогу" оголошували на тому напрямку, прапор встановлювали, але все одно вони повертаються на штурм, зазнають втрат, відходять на свої позиції, обмінюються враженнями, проходить ротація і наступні групи формуються і відправляються", – пояснила речниця.

Росіяни не створюють нових ударних угрупувань на лівому березі. Але переформатування вони проводять постійно. Кількість штурмів – приблизно від трьох до п'яти за добу.

Окупанти перекидають техніку

Наталія Гуменюк зазначила, що на лівому березі Дніпра загарбники штурмують позиції ЗСУ без підтримки техніки. Ворог перекидає техніку на Запорізький напрямок, бо при боротьбі суходол-суходол вона там їм потрібніша. На плацдармі на лівому березі росіяни намагаються перемогти живою силою, але безуспішно.

Абсолютне ембарго на використання бронетехніки. Так само залишається смуга пам'ятників, яку зробили наші захисники з попередніх спроб ворога, коли штурмову групу піхоти прикриває бронетехніка. Втрати у кількості до 200 одиниць, які розташовані вздовж Олешківської траси, є нагадуванням ворогу, що буде з його бронетехнікою. Очевидно, через це не застосовують,

– підкреслила вона.

Нестача артилерії у ворога

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що зараз в окупантів пріоритетними є контрбатарейна боротьба, FPV-дрони, ударні дрони, "Ланцети", інші модифікації, до яких прикріплюються осколкові боєприпаси.

У такий спосіб вони намагаються компенсувати нестачу артилерії на тих ділянках, де нам вдалось знищити польові пункти боєпостачання, де немає снарядів. Проаналізувавши результати щодо знищення нами гармат за минулий тиждень, можемо сказати, що вони дуже суттєво втратили в артилерійському сенсі,

– зауважила Гуменюк.

Тому росіяни роблять акцент на дрони, поки це дозволяють погодні умови. Проте з боку ЗСУ посилились влучність вогневого тиску та радіоелектронної боротьби.

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