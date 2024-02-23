Зокрема, аналітики DeepState опублікували відео і показали, як насправді проходила "спецоперація".

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І хоч про "звільнення" Кринків уже встиг відзвітувати Путіну міністр оборони Росії Сергій Шойгу, про деякі моменти він все ж змовчав.

"Кадри всієї "операції по взяттю Кринок русн*ю", якими поділилися бійці морської піхоти. Як взяли, так і віддали. Кринки – це Україна!", – ідеться у підписі до відео.

Зазначають, що знищили окупантів-винахідників бомбери та мінометники зведеного підрозділу "Б.Г." при кримському управлінні СБУ та аеророзвідки 38 ОБрМП.

Як росіяни крадькома встановлювали флагшток: відео

То як усе було

На опублікованому раніше відео двоє окупантів похапцем пробралися на край села з прапорами Росії, поспіхом встановили їх. І звісно, записали "переможне" відео.



Росіяни пробрались в село, щоб встановити російський флагшток /Скриншот з відео



Російський триколор покрасувався на цьому місці недовго / Скриншот з відео

За цими викрутасами росіян спостерігали оператори Сил оборони. Спершу "визволителів" Кринків наші захисники атакували з мінометів, а далі "допрацювали" скидами з дронів.

У мережі є кадри, як на штурм Кринків пробирається група росіян, але до штурму справа не дійшла. "Сміливців" один за одним знищили з БпЛА українські військові.

Встановлення флагштока в Кринках коштувало російській армії життя понад десяти загарбників.

Що відомо про ситуацію у Кринках