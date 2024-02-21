В ISW проанализировали, почему Россия распространила фейки о якобы “захвате Крынок” на Херсонщине. Аналитики предположили, что такими сообщениями оккупанты пытаются получить желаемый информационный эффект.

Смотрите также Отход из Авдеевки: в ОК "Юг" ответили, усилился ли враг на Юге

Зачем россияне заявили о "захвате Крынок"

Российский министр Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что якобы оккупанты зачистили плацдарм и "захватили село Крынки" в Херсонской области. Впрочем, как отмечают аналитики Института изучения войны, все доступные визуальные доказательства как из открытых украинских источников, так и российских свидетельствуют о том, что ВСУ продолжают контролировать свой плацдарм на левобережье. И хотя Шойгу вместе с командующим группировкой войск "Днепр" Михаилом Теплинским рассказывали Путину байки, что якобы в Крынках осталась "кучка украинских военных", это не соответствует действительности. Российский министр также заявлял, что 810 морская пехотная бригада "успешно выполнила задачу". Шойгу уже сравнивает ситуацию возле Крынок с Авдеевкой. Он рассказывал выдумки, что якобы во время "зачистки плацдарма" ликвидировали до 3500 украинских военных. Путин в ответ на это выдал типичную похвалу.

Однако в ISW заявили, что не наблюдали никаких визуальных доказательств недавнего заметного продвижения России вблизи украинского плацдарма в Крынках и неподалеку от него. Кроме того, российские "военкоры" утверждали, что регулярные позиционные бои под населенным пунктом продолжались и 19, и 20 февраля, а успехов в этом районе, по сообщениям тех же "военкоров", не было.

Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Россией Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года,

– отметили аналитики.

К слову, об информационной цели оккупантов заявляла и Наталья Гуменюк. В Институте изучения войны добавили, что готовность Кремля говорить о темпах и инициативе российских наступательных операций в Украине может быть обусловлена ростом уверенности оккупантов относительно собственных перспектив, а также непосредственно связана с приближением президентских выборов. Аналитики предполагают, что в России все чаще будут звучать заявления о "победах" для прославления Путина перед выборами. Впрочем, это может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые российские военные не смогут оправдать.

Силы обороны Юга отвергли фейки оккупантов

В ВСУ опровергли вбросы россиян о якобы "захвате Крынок". Там отметили, что оккупанты, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу,

– отметили Силы обороны.

Украинские защитники сообщили, что в течение суток 20 февраля российские военные совершили единственную попытку штурма, которая была неудачной. Российские военные понесли существенные потери и отошли на заранее подготовленные позиции.