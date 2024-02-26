С 24 февраля 2022 года россияне лишились в Украине 410 700 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага на фронте
- танки – 6 555 (+13) ед;
- боевые бронированные машины – 12 478 (+37) ед. 12 478 (+37) ед;
- артиллерийские системы – 9 993 (+12) ед;
- РСЗО – 1 000 (+1) ед;
- средства ПВО – 686 (+2) ед;
- самолеты – 340 ед;
- вертолеты – 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 707 (+26) ед;
- крылатые ракеты – 1 910 (+3) ед;
- корабли, катера – 25 ед;
- подводные лодки – 1 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 13 037 (+26) ед;
- специальная техника – 1 580 (+2) ед.
Потери России по состоянию на 26 февраля 2024 года / Генштаб ВСУ
Больше о ситуации на поле боя
- По состоянию на 26 февраля 2024 года идут 733 сутки с начала полномасштабного вторжения. Как информировали в Генштабе утром, Украина за сутки отразила 95 боевых столкновений, потерпела 11 ракетных, 98 авиационных ударов, и 129 обстрелов из РСЗО.
- Российские атаки каждого вызывают жертвы среди гражданских, повреждения домов и инфраструктуры. Только в ночь на 26 февраля украинская ПВО уничтожила 3 ракеты и 9 БПЛА типа Shahed.
- Враг держал под огневым прицелом с помощью артиллерии и другого оружия более 110 населенных пунктов в разных областях нашего государства. Очевидно, оккупанты прибегают к тактике террора, чтобы запугать гражданское население.
- Вместе с тем на разных направлениях отражены многочисленные атаки захватчиков. Силы обороны нанесли немало ударов по военным целям противника, в частности районах сосредоточения и складах россиян.
- На фоне этого в ISW отмечают, что Россия ограничивает обсуждение войны, избегая акцента на своих неудачах. Собственно, во вторую годовщину с начала широкомасштабной войны, 24 февраля 2024 года, на кремлевских телеканалах почти ничего не было о вторжении.
- В Москве понимают, что разговоры о военных действиях непопулярны среди населения, поскольку сразу возникает вопрос потерь. Кроме того, россияне негативно относятся к возможному усилению мобилизации, к чему Путин может прибегнуть после переизбрания президентом.