С 24 февраля 2022 года россияне лишились в Украине 410 700 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага на фронте

танки – 6 555 (+13) ед;

боевые бронированные машины – 12 478 (+37) ед. 12 478 (+37) ед;

артиллерийские системы – 9 993 (+12) ед;

РСЗО – 1 000 (+1) ед;

средства ПВО – 686 (+2) ед;

самолеты – 340 ед;

вертолеты – 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 707 (+26) ед;

крылатые ракеты – 1 910 (+3) ед;

корабли, катера – 25 ед;

подводные лодки – 1 ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 13 037 (+26) ед;

специальная техника – 1 580 (+2) ед.

Потери России по состоянию на 26 февраля 2024 года / Генштаб ВСУ

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