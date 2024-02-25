Сейчас сирены раздаются по всей территории Харьковской области. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Харькове вечером было громко

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что около 23:03, что около 23 часов 03 минуты в Харькове прогремели мощные взрывы.

Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!

– рассказал глава ОВА.

В полиции Харьковской области призвали граждан не покидать укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". Там также призвали сообщать о попадании вражеских снарядов и пострадавших на спецлинию полиции 102.

"Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей", – отметили правоохранители.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили около 23 часов 01 минуты. Воздушные силы объявили в соседних с Харьковской – Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях тревогу связанную с угрозой применения баллистического вооружения.

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