Наразі сирени лунають по всіх території Харківської області. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Харкові ввечері було гучно

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що близько 23 години 03 хвилини у Харкові пролунали потужні вибухи.

Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!

– розповів очільник ОВА.

У поліції Харківщини закликали громадян не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Там також закликали повідомляти про влучання ворожих снарядів та постраждалих на спецлінію поліції 102.

"Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", – зазначили правоохоронці.

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили близько 23 години 01 хвилини. Повітряні сили оголосили у сусідніх з Харківською – Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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