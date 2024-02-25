Наразі сирени лунають по всіх території Харківської області. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми "Шахеди" кружляли Україною, росіяни пускали ракети по Півдню: деталі вечірньо-нічної атаки
У Харкові ввечері було гучно
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що близько 23 години 03 хвилини у Харкові пролунали потужні вибухи.
Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!
– розповів очільник ОВА.
У поліції Харківщини закликали громадян не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Там також закликали повідомляти про влучання ворожих снарядів та постраждалих на спецлінію поліції 102.
"Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", – зазначили правоохоронці.
Варто зазначити, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили близько 23 години 01 хвилини. Повітряні сили оголосили у сусідніх з Харківською – Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння.
У низці міст України 25 лютого лунали вибухи
- Ввечері 25 лютого вибухи також лунали у Дніпрі. Окупанти застосували по місту як дрони-камікадзе типу "Шахед", так і ракети.
- Згодом у Повітряному командуванні "Схід" розповіли, що наша ППО збила 3 крилаті ракети ворога. Також українські воїни знищили 5 БпЛА противника.
- До цього вибухи двічі лунали у Кропивницькому. Туди окупанти також пускали свої ракети. Водночас внаслідок цієї атаки окупантів обійшлося без жертв і постраждалих.
- Також цього дня потужний вибух пролунав на Запоріжжі. Як згодом повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог атакував село Широке Запорізького району ракетами, які запустив з анексованого Росією Криму.