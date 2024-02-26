Институт изучения войны сообщает, что российская пропаганда 24 февраля даже не заикалась о двухлетии войны, чтобы избежать акцента на неудачах России. По данным оппозиционного информагентства, главные телеканалы Кремля избегали упоминаний об этой дате в своих эфирах.
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Сохранение апатии как стратегия Кремля
По наблюдениям ISW, российские власти сознательно ограничивают обсуждение войны, чтобы не акцентировать внимание на собственных неудачах и больших человеческих потерях. Опросы общественного мнения в России показывают, что отношение россиян к войне остается равнодушным и большинство не поддерживает идею новой волны мобилизации.
Российские официальные лица и государственные телеканалы, вероятно, избегали комментирования двухлетия начала полномасштабного вторжения, чтобы не привлекать внимание к неудачам России в достижении ее "стратегических целей" в Украине,
– отмечают эксперты.
Стратегия сохранения апатии среди российского населения является частью более широкой политики Кремля, которая направлена на минимизацию внутренней критики и обеспечения стабильности режима. Она позволяет избежать значительного общественного сопротивления и продолжать военные действия без серьезных внутренних потрясений.
ISW предполагает, что Путин осознает непопулярность идеи второй волны мобилизации и опасается, что такой шаг вызовет широкое недовольство. Однако после так называемых "выборов" в марте 2024 года он все же может принять соответствующее решение.
Переизбрание Путина: что известно
- С 15 по 17 марта 2024 года в России будет происходить процедура переизбрания Путина президентом, которую пропаганда продолжает называть "выборами". Конкурентами для кремлевского главаря являются 3 "кандидата" – то есть всего в бюллетене будет четыре имени.
- Моква планирует привлечь к этому так называемому "голосованию" людей из оккупированных регионов Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Это является ключевым фактором, который будет побуждать мировое сообщество не признавать результатов.
- Убийство российского оппозиционера Алексея Навального также связывают с электоральным мероприятием, которое состоится в марте. Очевидно, Кремль имел целью запугать граждан, выступающих против войны, и таким образом показать им, что их ожидает в случае бунта.