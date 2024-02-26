Інститут вивчення війни повідомляє, що російська пропаганда 24 лютого навіть не заїкалася про дворіччя війни, щоб уникнути акценту на невдачах Росії. За даними опозиційного інформагентства, головні телеканали Кремля уникали згадок про цю дату у своїх ефірах.

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Збереження апатії як стратегія Кремля

За спостереженнями ISW, російська влада свідомо обмежує обговорення війни, щоб не наголошувати на власних невдачах та великих людських втратах. Опитування громадської думки в Росії показують, що ставлення росіян до війни залишається байдужим і більшість не підтримує ідею нової хвилі мобілізації.

Російські офіційні особи та державні телеканали, ймовірно, уникали коментування дворіччя початку повномасштабного вторгнення, щоб не привертати увагу до невдач Росії у досягненні її "стратегічних цілей" в Україні,

– зазначають експерти.

Стратегія збереження апатії серед російського населення є частиною ширшої політики Кремля, яка спрямована на мінімізацію внутрішньої критики та забезпечення стабільності режиму. Вона дозволяє уникнути значного суспільного спротиву та продовжувати військові дії без серйозних внутрішніх потрясінь.

ISW припускає, що Путін усвідомлює непопулярність ідеї другої хвилі мобілізації та побоюється, що такий крок викличе широке невдоволення. Проте після так званих "виборів" у березні 2024 року він все ж може ухвалити відповідне рішення.

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