Президент Франції Еммануель Макрон запланував зустріч європейських лідерів у Парижі, яка має відбутися у понеділок, 26 лютого. На цьому заході вони надішлють повідомлення Владіміру Путіну.

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Яке повідомлення отримає Путін

Президент Франції запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч. Причиною стала ескалація з боку Москви у російсько-українській війні. Очікується, що до Парижу прибудуть близько 20 лідерів. Вони мають надіслати російському диктатору Владіміру Путіну повідомлення про європейську рішучість щодо України.

Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні,

– сказав радник Макрона під час брифінгу для журналістів.

За його словами, мета полягає у тому, щоб "розбити цю ідею, в яку він (Путін – 24 Канал) хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе".

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