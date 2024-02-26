Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встречу европейских лидеров в Париже, которая должна состояться в понедельник, 26 февраля. На этом мероприятии они пришлют сообщение Владимиру Путину.

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Какое сообщение получит Путин

Президент Франции пригласил своих европейских коллег в Елисейский дворец на рабочую встречу. Причиной стала эскалация со стороны Москвы в российско-украинской войне. Ожидается, что в Париж прибудут около 20 лидеров. Они должны направить российскому диктатору Владимиру Путину сообщение о европейской решимости в отношении Украины.

Мы хотим послать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине,

– сказал советник Макрона во время брифинга для журналистов.

По его словам, цель заключается в том, чтобы "разбить эту идею, в которую он (Путин – 24 Канал) хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит".

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