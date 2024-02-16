Во время встречи с представителями СМИ Эммануэль Макрон рассказал, когда его стоит ожидать в Украине, передает 24 Канал. Он ответил на вопрос, который задала одна из присутствующих журналисток.

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Когда Макрон приедет в Украину

Я приеду к середине марта и буду рядом бок о бок с украинским президентом. Вы можете ждать меня в ближайшие недели. Это точно!

– отметил он.

Обратим внимание, что во время совместной пресс-конференции Эммануэль Макрон пообещал долгосрочную поддержку Украине. Он отметил, что оба государства подписали соглашение по безопасности. И что оно конкретизирует те обязательства, которые взяли на себя на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года страны. По его словам, поддержка имеет "коллективное измерение".

Французский лидер добавил, что Россия подрывает международную безопасность, а также дестабилизирует мир. И что она пренебрегает собственными обязательствами, взятыми в 1990-х годах. Зато наше государство защищает международное право.

Подписали соглашение по безопасности на 10 лет

Известно, что соглашение между Украиной и Францией подписали на 10 лет. Действовать оно будет до тех пор, пока наше государство не станет членом НАТО. Кроме того, Париж выделит на поддержку Украины 6 миллиардов евро.

Франция в дальнейшем будет поддерживать наше государство в поставке техники, кооперации оборонных предприятий. Она также будет делиться разведывательными данными и предоставлять гражданским помощь.

Мы готовы делать больше, даже если это нарушит привычки и комфорт,

– подчеркнул Макрон.

Говорится об усилении обороноспособности Европы, а также продолжение поддержки нашего государства. В формате "сегодня, завтра и сколько нужно".

Соглашение по безопасности также прокомментировал Владимир Зеленский. Его он назвал амбициозным и очень предметным. В то же время отметил, что не обо всех его деталях можно открыто говорить.

Заметим, что Эммануэль Макрон должен был прибыть в Украину в течение 13 – 14 февраля. Впрочем, за несколько дней до этого французский лидер свой визит отложил. Как отмечают журналисты, связано это с соображениями безопасности.