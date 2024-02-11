Визит Макрона перенесли из соображений безопасности. По данным издания, ожидалось, что президент Франции посетит Украину в течение 13 – 14 февраля.

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Президент Франции отложил визит в Украину

В Елисейском дворце отметили, что поездку отложили из соображений безопасности. Интересно, что по данным журналистов, такое решение вызвало много вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.

К слову, французско-украинская деловая ассоциация Medef International также отменила визит в наше государство.

Издание пишет, что Макрон сначала должен был посетить Одессу, после отправиться в Киев. Также объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут выплачивается как пожертвования для гражданских проектов.

Кроме того, ожидалось, что глава государства официально объявит о приходе Французского агентства развития (AFD) как координатор французской помощи Украине.

Обратите внимание! Визит в наше государство Эмануэль Макрон анонсировал в январе. Тогда президент Франции отметил, что около 40 ракет SCALP дальнего радиуса действия и несколько сотен бомб будут доставлены в Украину в течение ближайших недель.

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