Візит Макрона перенесли з міркувань безпеки. За даними видання, очікувалося, що президент Франції відвідає Україну упродовж 13 – 14 лютого.

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Президент Франції відклав візит до України

У Єлисейському палаці зазначили, що поїздку відклали з міркувань безпеки. Цікаво, що за даними журналістів, таке рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.

До слова, французько-українська ділова асоціація Medef International також скасувала візит до нашої держави.

Видання пише, що Макрон спочатку мав відвідати Одесу, опісля вирушити до Києва. Також оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, які будуть виплачується як пожертвування для цивільних проєктів.

Окрім того, очікувалося, що глава держави офіційно оголосить про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатор французької допомоги Україні.

Зверніть увагу! Візит до нашої держави Емануель Макрон анонсував у січні. Тоді президент Франції зазначив, що близько 40 ракет SCALP дальнього радіуса дії та кількасот бомб будуть доставлені до України протягом найближчих тижнів.

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