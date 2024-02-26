З 24 лютого 2022 року росіяни позбулись в Україні 410 700 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.
Дивіться також У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч, – Зеленський
Які втрати ворога на фронті
- танки – 6 555 (+13) од;
- бойові броньовані машини – 12 478 (+37) од;
- артилерійські системи – 9 993 (+12) од;
- РСЗВ – 1 000 (+1) од;
- засоби ППО – 686 (+2) од;
- літаки – 340 од;
- гелікоптери –325 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 707 (+26) од;
- крилаті ракети – 1 910 (+3) од;
- кораблі, катери – 25 од;
- підводні човни – 1 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 13 037 (+26) од;
- спеціальна техніка – 1 580 (+2) од.
Більше про ситуацію на полі бою
- Станом на 26 лютого 2024 року триває 733 доба від початку повномасштабного вторгнення. Як інформували в Генштабі вранці, Україна за добу відбила 95 бойових зіткнень, зазнала 11 ракетних, 98 авіаційних ударів, та 129 обстрілів з РСЗВ.
- Російські атаки кожного спричиняють жертви серед цивільних, пошкодження будинків та інфраструктури. Лише у ніч проти 26 лютого українська ППО знищила 3 ракети та 9 БпЛА типу Shahed.
- Ворог тримав під вогневим прицілом за допомогою артилерії та іншої зброї понад 110 населених пунктів у різних областях нашої держави. Вочевидь, окупанти вдаються до тактики терору, аби залякати цивільне населення.
- Разом з тим на різних напрямках відбито численні атаки загарбникам. Сили оборони завдали чимало ударів по військових цілях противника, зокрема районах зосередження та складах росіян.
- На тлі цього в ISW зазначають, що Росія обмежує обговорення війни, уникаючи акценту на своїх невдачах. Власне, у другу річницю від початку широкомасштабної війни, 24 лютого 2024 року, на кремлівських телеканалах майже нічого не було про вторгнення.