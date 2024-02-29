Владимир Путин не изменил свою цель и хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что именно с "выборами" связан приказ главы Кремля провести ряд наступательных операций на разных направлениях.

Читайте также Путин традиционно обратился к Федеральному собранию России: что наговорил диктатор

Какие направления являются ключевыми для врага

Сейчас говорится о нескольких основных позициях – это Купянск, Сватово, Кременная, Лиман, Бахмут. Также оккупанты хотят дальше разворачивать наступление в районе Авдеевки для того, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Понятно, что враг будет двигаться в сторону Работино, в направлении Запорожья, чтобы не дать нам держать фланги, особенно там, где мы прошли минные поля, "зубы дракона" и три российские укрепрайоны. Такая задача стоит перед выборами,

– отметил Николай Маломуж.

Сейчас происходит формирование имиджа Путина перед выборами. Общество имеет не слишком приподнятое настроение, учитывая потери, которые понесла Россия в войне. Поэтому, усиливая наступление, глава Кремля надеется поднять дух населения. Вместо этого мы видим, что Украина дальше наносит врагу огромные потери в технике и живой силе.

Украина действительно отступила на некоторых участках, но говорится о небольших населенных пунктах, полях и лесополосах. Однако ВСУ выполняют одну из стратегических задач – максимально уничтожают резервы противника. Более того, с некоторых участков даже удается выбить россиян.

Почему для России важен захват Работино

Возле Работино действительно очень сложная ситуация. Враг предусмотрел, что Украина планировала операцию по перекрытию восточного логистического коридора для запорожской и херсонской группировки россиян. Ведь по этому коридору идет значительная часть боеприпасов, техники, огневых средств и живой силы противника.

Через Керченский мост идет только 1/3 всего снабжения. Поэтому для россиян критически важно захватить эти населенные пункты. По логистике, Украина дальнобойными средствами, ракетными системы полностью достает до железной дороги, путей сообщения в направлении Работино и далее до Токмака,

– подчеркнул генерал армии в отставке.

На эти направления россияне бросили дополнительные спецподразделения. Украина их уничтожает, наносит контрудары. Также важно проводить неожиданные операции, бить с флангов и с тыла. Должен быть комплекс действий, чтобы не дать возможности оккупантам провести наступление на Работино.

Война требует нестандартных решений

Россия перебрасывает на фронт спецподразделения, штурмовые бригады, поэтому Украине также надо усиливать позиции. Украинское командование, вероятно, рассматривает вариант изменения тактики, а, возможно, и стратегии. Об этом уже заявлял Александр Сырский, когда только принял новую должность. Получив оружие и технику, Украина сможет планировать стратегические операции для освобождения наших территорий.

Надо действовать нестандартно, то есть не только фронтовая оборона, но и рейды, удары с флангов, которые будут неожиданными для врага. Это его дезориентирует и не позволит провести запланированные операции,

– добавил Маломуж.

Например, во время обороны Авдеевки определенные удары с тыла и флангов могли бы в перспективе изменить ситуацию. Такие действия под силу для бойцов ССО, но, возможно, для их выполнения просто не хватило средств. Остается надеяться, что получив оружие, Украина сможет их реализовать.

Ситуация на Восточном фронте: актуальные новости