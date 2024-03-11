Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, зауваживши, що доступними для людей залишаються тільки дві лікарні в області. Мовиться про ті, що на території окупованого Мелітополя і Бердянська.

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Щоб потрапити до лікаря потрібно безліч документів

Для українців медицина обмежено доступна. На всю окуповану Запорізьку область функціонує лише дві лікарні, але щоб потрапити туди потрібно зібрати дуже багато документів.

Доступ до них може бути лише з оформленням російського паспорта, медичного страхування, спеціального номера соціального ідентифікатора. Лише після цього тебе запишуть до лікаря, але високоспеціалізованої допомоги все одно не нададуть,

– розповів голова Запорізької ОВА.

Якщо людині потрібна допомога від вузькопрофільного фахівця, тоді окупанти направляють її до окупованого Криму. Проте там надзвичайно великі черги, через які до лікарів практично неможливо потрапити.

Як наслідок, в приватних медичних кабінетах на території тимчасово окупованої Запорізької області ціни виросли в декілька разів. Прийом будь-якого лікаря – це щонайменше 1000 рублів, отже майже 500 гривень. Тому сьогодні медицина практично недоступна,

– додав Іван Федоров.

Щодо всіх інших соціальних виплат, то окупанти проводять їхнє суттєве скорочення. Особливо це стало помітно після псевдовиборів. Тоді колаборанти перерахували пенсії, соціальні виплати. Відтоді українські громадяни на окупованих територіях змушені жити практично за межею бідності.

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