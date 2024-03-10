Крім того, так звані "вибори" окупанти використовують, щоб ідентифікувати людей, які проти окупаційного режиму та зберігають проукраїнські настрої. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков, зауваживши, що саме на них окупанти найбільше тиснуть, починаючи від психологічного тиску й закінчуючи ув'язненнями.

Дивіться також "Байдуже на паспорт": Андрющенко розповів, наскільки смішним є "процес виборів" у Маріуполі

"Ситуація достатньо складна, яка до закінчення так званого "голосування" буде тільки посилюватися. Місцевому населенню рекомендують уникати будь-яких контактів з окупантами та намагатися не виходити з дому. Дуже небезпечно брати участь в масових акціях чи відвідувати адміністративні установи з підготовки виборів", – наголосив депутат Запорізької обласної ради.

Зауважте! "Вибори" припадають принаймні на дві символічні дати: 10-ту річницю окупації українського Криму та 25-ту річницю перебування Владіміра Путіна на російському "троні".

Чи популяризують міжнародні ЗМІ "вибори" на ТОТ

Ашурбеков розповів, що усі притомні міжнародні засоби масової інформації, які досліджують псевдовибори президента Росії, не висвітлюють цей цирк, тому що розуміють справжню картину.

До того ж, самі росіяни не допускають серйозні організації на тимчасово окуповану територію, бо не хочуть показувати процес так званого "голосування" під прицілом автоматів та який тиск здійснюється на місцеве населення.

Важливо! Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів з проханням не висвітлювати події на тимчасово окупованих територіях України, які пов'язані з псевдовиборами у Росії.

Є "прецеденти", коли ЗМІ, які є "рупорами Кремля", беруть інтерв'ю у Владіміра Путіна, інших пропагандистів та щось намагаються транслювати. Приміром, коли американський журналіст Такер Карлсон записав розмову з главою Кремля.

Світова спільнота намагається показувати фейковість подібних журналістів і загалом інформації, яка є. З нашого боку, важливо висвітлювати те, що там коїться, показувати та розказувати про реальні злочини й тиск, а також те, як відбуваються "вибори",

– наголосив Аскад Ашурбеков.

Детальніше про незаконні президентські вибори Росії на ТОТ