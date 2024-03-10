Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що по місту ходять колаборанти разом з озброєними окупантами і вишукують людей, які мають "проголосувати". Все діє за принципом "кого спіймають – той і проголосує".

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Абсолютний фарс

Як наголосив Андрющенко, цього разу окупанти спробували сховати списки людей, які перебувають у так званих "виборчих комісіях". Однак їх вже поступово ідентифікують. Усі вони згодом отримають "привіт" від українського правосуддя.

Минулого разу під час "виборів до органів місцевого самоврядування" окупанти також ходили групами. Тоді багато людей виїхали за місто, аби їх не спіймали. Зараз, найімовірніше, ситуація так само повториться.

Головний акцент – у Маріуполі немає списку виборців. Його фізично не існує. Вони ходять вулицею. Їм байдуже на паспорт. І, умовно, я маю український та російський паспорти. То я можу 30 разів проголосувати за російським паспортом і 30 разів за українським. Жодних ширм немає. Ніякого обліку,

– розповів Андрющенко.

У такий спосіб вони можуть намалювати там 150000% підтримки. Зрозуміло, що це все – дикий фарс, який не має жодного сенсу.

Ситуація на окупованих територіях: коротко