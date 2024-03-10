Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что по городу ходят коллаборанты вместе с вооруженными оккупантами и выискивают людей, которые должны "проголосовать". Все действует по принципу "кого поймают – тот и проголосует".
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Абсолютный фарс
Как отметил Андрющенко, на этот раз оккупанты попытались скрыть списки людей, которые находятся в так называемых "избирательных комиссиях". Однако их уже постепенно идентифицируют. Все они впоследствии получат "привет" от украинского правосудия.
В прошлый раз во время "выборов в органы местного самоуправления" оккупанты также ходили группами. Тогда многие люди выехали за город, чтобы их не поймали. Сейчас, вероятнее всего, ситуация так же повторится.
Главный акцент – в Мариуполе нет списка избирателей. Его физически не существует. Они ходят по улице. Им безразлично на паспорт. И, условно, я имею украинский и российский паспорта. Так я могу 30 раз проголосовать по российскому паспорту и 30 раз по украинскому. Никаких ширм нет. Никакого учета,
– рассказал Андрющенко.
Таким образом они могут нарисовать там 150000% поддержки. Понятно, что это все – дикий фарс, который не имеет никакого смысла.
Ситуация на оккупированных территориях: кратко
- С конца февраля по 17 марта оккупанты устроили "выборы президента России" на временно оккупированных территориях. Они пытаются привлечь к этому фарсу как можно больше украинцев.
- Предатели организовали в одной из школ Мариуполя "музей оккупации". Выставка посвящена вторжению оккупантов.
- Также оккупанты планируют строительство железной дороги Ростов-на-Дону – Крым. Она должна была бы пройти через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Вероятнее всего, такое строительство затянется на годы.