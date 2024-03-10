Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что по городу ходят коллаборанты вместе с вооруженными оккупантами и выискивают людей, которые должны "проголосовать". Все действует по принципу "кого поймают – тот и проголосует".

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Абсолютный фарс

Как отметил Андрющенко, на этот раз оккупанты попытались скрыть списки людей, которые находятся в так называемых "избирательных комиссиях". Однако их уже постепенно идентифицируют. Все они впоследствии получат "привет" от украинского правосудия.

В прошлый раз во время "выборов в органы местного самоуправления" оккупанты также ходили группами. Тогда многие люди выехали за город, чтобы их не поймали. Сейчас, вероятнее всего, ситуация так же повторится.

Главный акцент – в Мариуполе нет списка избирателей. Его физически не существует. Они ходят по улице. Им безразлично на паспорт. И, условно, я имею украинский и российский паспорта. Так я могу 30 раз проголосовать по российскому паспорту и 30 раз по украинскому. Никаких ширм нет. Никакого учета,

– рассказал Андрющенко.

Таким образом они могут нарисовать там 150000% поддержки. Понятно, что это все – дикий фарс, который не имеет никакого смысла.

Ситуация на оккупированных территориях: кратко