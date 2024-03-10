Хотя позже явку все равно подкорректируют по своему усмотрению, оккупанты пытаются привлечь как можно больше украинцев к “голосованию”. Подробнее об этом процессе 24 Каналу рассказал волонтер и блогер Николай Осиченко.
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Как россияне агитируют мариупольцев
Во временно оккупированном Мариуполе активно готовятся к псевдовыборам Владимира Путина. В городе даже есть специальные выездные группы, которые приезжают к маломобильным людям, чтобы они могли проголосовать. И вообще эти люди пропагандируют горожан принять участие в так называемых выборах. Они обычно находятся в сопровождении военных или силовиков.
Они ездят в жилых районах, выставляют большую колонку, через которую сообщают, что маломобильные люди могут проголосовать. К ним выходят те, кто имеет "шакалья преданность" к Путину, и голосуют. Я понимаю, что это шоу, как и все выборы на оккупированных территориях,
– отметил Николай Осиченко.
Вероятно, россияне "нарисуют" явку на временно оккупированных территориях близкую к 50%. Хотя в реальности цифра может быть в разы меньше.
"Все для того, чтобы показать Путину, и всему миру, что на оккупированных территориях люди "очень любят" оккупантов и их босса Путина. Настоящая явка, думаю, будет мизерной", – подчеркнул волонтер.
Осиченко объяснил, что в оккупированном Мариуполе есть люди с проукраинской позицией, однако действительно есть и те, кто поддерживают Россию. При этом есть общее понимание, что это выборы Владимира Путина, поэтому даже смысла идти голосовать нет. Результат будет совершенно очевидным, хоть за кого где бы ни голосовали.
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- Российская ЦИК еще 11 декабря объявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных украинских территориях. А именно на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. В разведке Великобритании уверены, что россиянам необходимо проведение псевдовыборов там для того, чтобы создать впечатление легитимности вторжения России.
- На время так называемых выборов россияне свозят тысячи силовиков, восстанавливают облавы и усиливают фильтрационные мероприятия, а сама подготовка к имитации избирательного процесса на ВОТ набирает обороты.
- Интересно, что "выборы" на оккупированных территориях будут проводить целых три недели – с 25 февраля по 17 марта. Официальная дата выборов Владимира Путина в России 15 – 17 марта.