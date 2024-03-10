Кроме того, так называемые "выборы" оккупанты используют, чтобы идентифицировать людей, которые против оккупационного режима и сохраняют проукраинские настроения. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков, отметив, что именно на них оккупанты больше всего давят, начиная от психологического давления и заканчивая заключениями.

Смотрите также "Безразлично на паспорт": Андрющенко рассказал, насколько смешным является "процесс выборов" в Мариуполе

"Ситуация достаточно сложная, которая до окончания так называемого "голосования" будет только усиливаться. Местному населению рекомендуют избегать любых контактов с оккупантами и стараться не выходить из дома. Очень опасно участвовать в массовых акциях или посещать административные учреждения по подготовке выборов", – отметил депутат Запорожского областного совета.

Заметьте! "Выборы" приходятся по крайней мере на две символические даты: 10-ю годовщину оккупации украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Владимира Путина на российском "троне".

Популяризируют ли международные СМИ "выборы" на ВОТ

Ашурбеков рассказал, что все вменяемые международные средства массовой информации, которые исследуют псевдовыборы президента России, не освещают этот цирк, потому что понимают настоящую картину.

К тому же, сами россияне не допускают серьезные организации на временно оккупированную территорию, потому что не хотят показывать процесс так называемого "голосования" под прицелом автоматов и какое давление осуществляется на местное население.

Важно! Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к международным партнерам и иностранным журналистам с просьбой не освещать события на временно оккупированных территориях Украины, которые связаны с псевдовыборами в России.

Есть "прецеденты", когда СМИ, которые являются "рупорами Кремля", берут интервью у Владимира Путина, других пропагандистов и что-то пытаются транслировать. К примеру, когда американский журналист Такер Карлсон записал разговор с главой Кремля.

Мировое сообщество пытается показывать фейковость подобных журналистов и вообще информации, которая есть. С нашей стороны, важно освещать то, что там происходит, показывать и рассказывать о реальных преступлениях и давление, а также то, как происходят "выборы",

– отметил Аскад Ашурбеков.

Подробнее о незаконных президентских выборах России на ВОТ