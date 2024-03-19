Ранее партизаны проникли на Дубненский машиностроительный завод, что в Московской области. Тогда стало известно, что завод не выполнил план производства на 2022 год. На этот раз агентам удалось раздобыть больше деталей по производству вооружения.

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Новые данные о ракетах

Агенты "Атеш" получили в распоряжение письмо директора департамента оборонно-промышленного комплекса России Андрея Перегудова, который требует от Дубненского машиностроительного завода увеличить объемы производства ракет типа Х-32.

В 2024 году оккупанты хотят изготовить 224 ракеты на этом заводе – однако у них возникают проблемы.

По нашей информации, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы. Мы этому активно способствуем,

– написали партизаны.

В частности, в полученном письме Перегудов требует от директора предприятия предоставить предложения по увеличению изготовления ракет до уровня, что "соответствует потребностям минобороны России". В частности, власть интересуют технические проблемы, а также насколько нужно увеличить финансирование для выполнения объемов.

Секретная документация с машиностроительного завода: смотрите фото

Деятельность партизан